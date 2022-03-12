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Понад 1,5 мільйона українців подали заявку на виплату 6,5 тисячі "єПідтримки"

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Понад 1,5 мільйона українців подали заявку на виплату 6,5 тисячі "єПідтримки"
Українці надіслали понад 1,5 мільйона заявок на отримання грошової допомоги "єПідтримка" для працівників та ФОПів з областей, де ведуться найактивніші бойові дії.

Про це розповів заступник міністра економіки Олександр Грибан під час інформаційного марафону, передає Укрінформ. 

"На сьогодні ми вже отримали близько 1,5 млн таких заявок, а загалом у нас в у бюджеті передбачено 23,5 млн грн на такі виплати", – зазначив він.

Заступник міністра нагадав, що допомогу можуть отримати всі офіційно працевлаштовані особи, які сплачують ЄСВ, та ФОПи, які склали звіт за 2021 рік і втратили роботу через бойові дії.

Зазначимо, що подається заявка через застосунок "Дія", обмежень щодо використання коштів немає. 

Джерело:  Укрінформ
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