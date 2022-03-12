Зеленський закликав Раду невідкладно скасувати ПДВ та акциз на пальне

Президент Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів з вимогою ухвалити скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне.

Про це він Заявив під час звернення.

За його словами, Кабінет міністрів ухвалив повне скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне, на бензин та дизель.

"Це робитья не тільки в контексті посівної кампанії, яку потрібно розпочинати, як завжди, дуже швидко, терміново. Але й із розрахунку на потреби усіх наших громадян України, щоб не було дефіциту пального, щоб ціни були стабільними. Уряд свою частину роботи зробив, тепер справа за депутатами Верховної Ради. Вони мають невідкладно підтримати це рішення своїм голосуванням", – наголосив очільник держави.

Зеленський додав, що голова ВР Руслан Стефанчук вже займається організацією відповідного засідання.