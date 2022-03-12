Громади отримають компенсацію на комуналку при розміщенні переселенців із районів бойових дій, – Зеленський (оновлено)

Кабінет міністрів ухвалив компенсацію громадам, які приймають переселенців з районів бойових дій, на оплату комунальних послуг при розміщенні людей.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час звернення.

"Для підтримки тих українських громад, які приймають наших переселенців з районів бойових дій, уряд ухвалив про компенсацію місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг при розміщенні людей", – зазначив він.

За попередньою оцінкою, наголосив очільник держави, громади щонайменше десятьох областей "отримають конкретні гроші від центральної влади, щоб переселенці були забезпечені усім".

Як пояснив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, компенсацію комунальних витрат можуть отримати громади, які дали безкоштовний прихисток переселенцям у будівлях, приміщеннях комунальної форми власності (у школах, садочках та ін.).

Йдеться про всі витрати пов'язані з теплопостачанням, водопостачанням, водовідведенням, газопостачанням, купівлею дров, палетів та вугілля.

"Для отримання відшкодування громадам достатньо подати заяву до військової адміністрації та чеки або скани, які підтверджують оплату комунальних послуг. Важливо, не пізніше третього робочого дня після звітного місяця. Військові адміністрації надсилатимуть Мінрегіону відповідні дані по громадам, а Мінрегіон буде готувати акт уряду про виділення коштів", – уточнив він.

Зазначається, що відшкодовуватися будуть витрати на комунальні послуги, що надані з 1 березня. Тобто на початку квітня громади матимуть змогу подавати свої заявки на відшкодування.

Як повідомляли в "Укрзалізниці", за 15 днів повномасштабної війни компанія евакуювала понад 2 млн осіб, із них 226 тисяч – за кордон.

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