Судді КСУ віддаватимуть до 70% зарплати на армію та гуманітарну допомогу
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Конституційний суд України ухвалив рішення про перерахунок 50-70% зарплати суддів на потреби українських військових та гуманітарні потреби.
Про це повідомила представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря у Telegram.
"Конституційний Суд України ухвалив рішення про перерахунок перерахунок грошових сум у розмірі 50-70 % грошової винагороди (після відрахування податків та зборів) суддів Конституційного Суду України на потреби Збройних сил України, сил територіальної оборони, гуманітарні потреби та на адресу інших одержувачів, які потребують допомоги у зв’язку зі згаданою агресією", – зазначила вона.
Раніше Конституційний суд України ухвалив рішення про припинення дії Меморандуму про співробітництво між КСУ та Конституційним судом Республіки Білорусь.
Джерело: Telegram