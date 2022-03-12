У США зацікавились яхтою за $700 мільйонів в Італії, яка може належати Путіну

Посадовці у США намагаються встановити реального власника елітної яхти Scheherazade вартістю $700 млн, яка зараз знаходиться в сухому доці в прибережному італійському містечку Маріна ді Каррара у Тоскані.

Про це повідомляє New York Times, передає Європейська правда.

В американської розвідки немає остаточних висновків щодо того, хто є справжнім власником судна завдовжки 140 метрів, але є "початкові вказівки" на те, що це президент РФ Володимир Путін.

Перед тим американські журналісти дізнилися, що італійські органи влади також з’ясовують, кому належить яхта, та що колишній член команди стверджує, що нею користувався Путін.

Обізнані джерела кажуть, що Путін дуже рідко записує свою власність на своє ім’я, зазвичай ця нерухомість і яхти записані на російських олігархів.

Під час пандемії коронавірусу Путін проводив чимало часу у курортному Сочі, і є дані про те, що яхта ходила туди влітку 2020 та 2021 року.

Від офіційних коментарів з цього приводу у Мінфіні та розвідці США наразі відмовилися.

Капітан судна раніше цього тижня заявляв у коментарях ЗМІ, що яхта не належить Путіну і він нібито ніколи не ступав на її борт, але ім’я власника називати відмовився. Він стверджує також, що ця особа не потрапила у західний санкційний список, та що надасть усі документи щодо власника італійським органам.

Фінансова поліція Італії вже почала збір даних щодо власника яхти, цей процес може тривати кілька тижнів.

Italian Sea Group, на верфі якої знаходиться яхта, теж заперечує її зв’язок з президентом РФ.

На профільних сайтах вартість Scheherazade, німецького виробництва, оцінюють у $700 млн. На яхті, серед іншого, є повноформатний спортзал та два гелікоптерні майданчики.