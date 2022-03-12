Українські військові знищили військової техніки РФ на понад $5 мільярдів, – ЗМІ
Про це повідомляє Forbes.
За даними Генштабу ЗСУ, українські військові знищили 58 літаків, 83 гелікоптери, 363 танки та 1205 бойових броньованих машин (ББМ). Видання оцінює вартість усієї втраченої РФ техніки у війні з Україною у понад $5,1 млрд або 700 млрд рублів.
Зазначається, що 47% загальних втрат у грошовому вимірі припало на літаки та гвинтокрили, 29% – на танки, 14% – на бойові броньовані машини. Зокрема, зруйновані танки коштували Росії $1,5 млрд, а ББМ – $700 млн, літаки та гелікоптери разом – $2,4 млрд.
Водночас поки невідомі марки усіх збитих літаків. Серед тих, які використовує РФ, Су-25 за $11 млн, Су-30 – $33 млн, Су-34 – $36 млн. Збройні Сили України також збили два великі десантні літаки Іл-76 під Васильковом і під Кропивницьким. Вартість кожного по $86 млн.
У виданні наголосили, що указані підрахунки орієнтовні: бралася вартість одиниці у відкритих джерелах. Наприклад, ціна танка в розрахунках – $4 млн, за такою ціною РФ постачала танки в Алжир у 2006 році.