Німецький Commerzbank вирішив згорнути бізнес в РФ слідом за Deutsche Bank

Німецький Commerzbank приєднався до конкурента Deutsche Bank та припиняє новий бізнес в РФ, також згортає поточні операцій через напад Росії на Україну.

Про це повідомила речниця банку, передає Bloomberg.

"Ми припинили вести новий бізнес в Росії та згортаємо чинні транзакції. Звичайно, ми дотримуємося санкцій", – зазначила вона.

Як повідомлялося, німецький Deutsche Bank оголосив про згортання бізнесу в Росії після критики заяви його керівництва про те, що банк не буде припиняти бізнес в РФ, оскільки це б суперечило його "цінностям".

Раніше американські інвестбанки Goldman Sachs і JPMorgan Chase оголосили, що згортають свій російський бізнес, ставши першими великими банками США, які пішли з РФ після вторгнення Москви в Україну.