Байден розпорядився виділити Україні ще $200 мільйонів допомоги

Президент США Джо Байден видав указ про виділення з державного бюджету $200 мільйонів для допомогти Україні.

Про це йдеться у тексті меморандуму, оприлюдненому на сайті Білого дому.

Згідно з документом указані кошти мають виділити за рахунок скорочення видатків Міноборони.

"Відповідно до повноважень, наданих мені як Президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки ... я делегую Державному секретареві повноваження розпорядитися про скорочення оборонних статей та послуг Міністерства оборони, а також військової освіти та навчання на загальну суму до $200 млн для надання допомоги Україні", – йдеться у документі.

Рішення ухвалено на підставі Закону про іноземну допомогу від 1961 року (FAA).