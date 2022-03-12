Німеччина планує до кінця року відмовитися від російської нафти та вугілля

Ще до осені нинішнього року Німеччина має повністю відмовитися від вугілля з РФ, і до кінця року – стати майже незалежною від російської нафти.

Про це в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung заявивив міністр економіки Німеччини Роберт Габек, передає Європейська правда.

Водночас відмовитися від російського газу буде складніше, оскільки Німеччина не має власних потужностей для імпорту зрідженого газу. Відповідні термінали Німеччина лише планує побудувати.

Габек наголосив, що Німеччина планує повністю відмовитися від імпорту енергоносіїв з Росії. Він зазначає, що "розуміє всіх, хто закликає до негайного ембарго через жорстоку агресивну війну Путіна", але підкреслив, що "несе відповідальність за всю країну".

"Йдеться не про те, щоб трохи пожертвувати особистим комфортом, а про серйозні скорочення, економічні та соціальні: у разі негайної заборони на імпорт йтиметься про зниження поставок наступної зими, про економічний спад і високу інфляцію, про сотні тисяч людей, які втрачають роботу, та зокрема опалення й електрику. Санкції мають бути такими, щоб ми могли вистояти. Але ми працюємо щодня, справді кожен день, а іноді й ніч, щоб знизити залежність від російської нафти, вугілля та газу", – додав Габек.

Як повідомлялося, раніше президент США Джо Байден оголосив запровадження заборони на імпорт російських нафти, газу та вугілля. До цих заходів вже приєдналися Велика Британія та Канада.

Водночас країни Євросоюзу оголосили про намір поетапно скорочувати залежність від російської нафти та газу шляхом диверсифікації постачання та поступової відмови від використання викопних енергоресурсів.