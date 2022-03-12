У Мінагрополітики заявили про достатні запаси продукції для споживання
Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає пресслужба Мінагрополітики.
За його словами, Україна виробляє продукції в 5 разів більше, ніж її внутрішнє споживання.
"Станом на зараз ми маємо достатньо резервів продукції для нашого споживання. Наприклад, пшениця. Україна за рік споживає 8 млн тонн. Зараз ми маємо близько 6 млн тонн. А влітку вже матимемо врожай озимої. По кукурудзі ми маємо дворічний запас. Ми споживаємо 7 млн тонн, а маємо 15 млн тонн. Соняшникової олії ми маємо ще на 5 років. Цукор – півтора року запасу", – зазначив він.
Висоцький додав, що навіть в разі зупинки виробництва, зараз Україна має все необхідне в досить великому запасі, оскільки "ми експортери, а експорт зупинився".
Він наголосив , що зараз важливо виробникам продовжувати працювати.
Також заступник міністра додав, щопосівна 2022 року – найскладніша за всю історію незалежної України. Вона розпочнеться пізніше, враховуючи затяжну зиму. Очікуємо, що почнеться старт в південних регіонах приблизно через тиждень. Масштабно по Україні – після 10 квітня.