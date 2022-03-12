Чистий продаж клієнтами банків безготівкової валюти після вторгнення РФ склав майже $1 мільярд

Обсяг продажу клієнтами банків безготівкової валюти за 11 перших банківських днів війни (24 лютого – 10 березня) в умовах запроваджених Нацбанком обмежень перевищив обсяг її купівлі на $975,8 млн.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.



За даними НБУ, клієнти продали валюту на $2,12 млрд, тоді як купили – на $1,14 млрд.



Водночас, якщо в перші дні війни "чистий" продаж становив $142-279 млн на добу, то згодом і з розширенням переліку товарів критичного імпорту, під який валюту можна купувати, вона зменшилася до $32-49 млн. При цьому 7 і 10 березня була зафіксована "чиста" купівля валюти на суму відповідно $32 млн і $58 млн.



У середньому обсяг купівлі-продажу безготівкової валюти клієнтами банків у ці дні війни становив близько $300 млн, або близько 30% довоєнного рівня.