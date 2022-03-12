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"Нафтогаз" розпочав постачати газ для трьох ТЕС

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"Нафтогаз" розпочав постачати газ для трьох ТЕС
ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" розпочало постачання природного газу трьом ТЕС.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України" у Telegram.

Зазначається, що наразі вже підписано договори із 4 електростанціями, з рештою – на опрацюванні. У компанії наголосили, що ресурсу природного газу вистачить для задоволення потреб всіх споживачів.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів зобов’язав НАК "Нафтогаз України" продавати газ для потреб всіх теплових електростанцій за ціною 7 грн за кубометр.

"Це дозволить відповідним підприємствам купувати необхідні обсяги блакитного палива, аби стабільно продовжувати роботу та поставляти українським родинам електроенергію, незважаючи на можливі перебої з поставками вугільної продукції, що також дуже важливо", – казав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Джерело:  Telegram
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