"Кернел" Веревського викупив 40% трейдера Avere за $32 мільйони

Агрохолдинг "Кернел" оголосив про придбання 40% акцій трейдингової компанії Avere Commodities SA (Швейцарія), в якій йому належить 60%, тому що міноритарні акціонери Avere скористалися своїми правами за угодою акціонерів.

Про це йдеться в повідомленні "Кернел" на Варшавській фондовій біржі, передає Інтерфакс-Україна.

"Загальна сума винагороди, що підлягає виплаті існуючим міноритарним акціонерам Avere, становить $32 млн, розрахована як оцінна вартість чистих активів, що припадають на відповідні 40% акцій Avere", – сказано в повідомленні.

Відповідно до нього винагорода підлягає коригуванню протягом трьох місяців після здійснення угоди, як тільки вартість чистих активів буде підтверджена незалежним аудитором.

У річному звіті за 2021 фінансовий рік (завершився в червні 2020 року) "Кернел" вказував, що 40% в Avere належать її керуючим партнерам. Компанія була заснована в 2017 році зі штаб-квартирою у Швейцарії та представництвами в США, Сінгапурі та Китаї, в ній зайнято близько 30 осіб. Avere продає соняшникову олію, вироблену заводами "Кернел" (76% від загального обсягу продажів соняшникової олії "Кернел" у 2021 фінансовому році), купуючи соняшникову олію у "Кернел" за ринковими цінами (FOB Чорне море) та виплачуючи "Кернел" комісію за це.

Крім того, Avere допомагав "Кернел" хеджувати зростаючі обсяги експорту зерна та сільськогосподарської продукції та займається мерчандайзингом та власною торгівлею зерновими, олійними культурами та супутніми товарами на ключових світових ринках.

"Кернел" до війни займав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%), а також був найбільшим виробником та продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні. Крім того компанія займалася вирощуванням та торгівлею друго агропродукцією.

Найбільшим співвласником "Кернела" через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський із часткою 39,28%.

Агрохолдинг у 2021 фінансовому році (ФГ, липень-2020 – червень-2021), збільшив чистий прибуток у 4,3 рази порівняно з 2020 ФГ – до $513 млн, його EBITDA зросла у 2,1 рази – до $929 млн, виручка – на 38%, до $5,65 млрд.