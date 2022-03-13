Великобританія буде платити $450 на місяць сім’ям, які прийматимуть українських біженців

Уряд Великої Британії ухвалив схему допомоги, що дозволить розміщуватися у країні тим біженцям, що не мають родичів у країні.

Про це йдеться у запропонованій урядом програмі "Дім для України" (Homes for Ukraine), передає Європейська правда.

"Велика Британія підтримує Україною у найтемніший час, і британське суспільство розуміє необхідність якнайшвидше доставити якомога більше людей у ​​безпечне місце", – заявив міністр житлового будівництва Майкл Гоув.

"Я закликаю людей по всій країні приєднатися до національних зусиль і запропонувати підтримку нашим українським друзям. Разом ми можемо дати безпечний дім тим, хто цього вкрай потребує", – додав він.

За цією програмою Британія буде платити людям 350 фунтів стерлінгів (приблизно $450) на місяць, якщо вони зможуть запропонувати біженцям принаймні окрему кімнату або окреме житло на строк мінімум шести місяців.

Раніше Державна прикордонна служба України повідомила, що Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців. Прикордонники уточнили, що за два тижні до Кракова приїхало близько 80-100 тис. українців, а Варшава вже прийняла 200 тис. біженців з України і не в змозі прийняти більше.