Paysend зупиняє перекази до Росії

Британська фінтех компанія Paysend зупиняє всі перекази до Росії.

Про це йдеться у повідомленні компанії в Linkedin.

"Коли ми заснували Paysend, нашою місією було об'єднати людей та зблизити сім'ю та друзів, навіть якщо вони можуть бути фізично розділені по всьому світу. Вторгнення Росії в Україну показує сувору реальність того, наскільки складною може бути реалізація такої простої концепції. Ми вже поділилися кроками які ми робили як організація для забезпечення безпеки наших співробітників та підтримки людей з постраждалих районів, зберігаючи при цьому доступність послуг Paysend. Однак у зв'язку з поточними обставинами ми прийняли рішення призупинити всі переклади до Росії з негайним набуттям чинності", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Компанія Western Union, світовий лідер у сфері транскордонного, міжвалютного переміщення грошей та платежів, прийняла рішення припинити роботу в Росії та Білорусі.