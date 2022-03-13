Молдова почала приймати документи в "Дії"

Молдова починає приймати цифрові документи в застосунку "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Республіка Молдова починає приймати цифрові документи в "Дії". Впевнений, що це лише початок великої міжнародної історії "Дії", – написав Федоров.

Раніше повідомлялося, що в застосунку "Дія" тепер доступний тимчасовий документ на період війни – "єДокумент".

Щоб тимчасовий документ з’явився, необхідно оновити застосунок. "єДокумент" міститиме паспортні дані та РНОКПП (картку платника податків).

"єДокумент" буде автоматично доступний для всіх користувачів "Дії", які оновили застосунок., генерувати його самостійно не потрібно.