Майже 1 мільйон споживачів позбавлений електропостачання через війну, – Міненерго

Незважаючи на прицільну руйнацію російськими військовими об'єктів енергетичної інфраструктури, українська енергосистема працює стабільно, необхідності спеціально скорочувати споживання електроенергії немає.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі загальнонаціонального телемарафону UAразом, передає Інтерфакс-Україна.

"Якщо ми говоримо про систему енергозабезпечення країни загалом, вона стабільна. Нагадаю, що з першого дня війни наша система працює в ізольованому режимі. Виробництво електроенергії відповідає споживанню. У нас є відповідні резерви у разі потреби", – зазначив Галущнко.

За даними Міненерго, наразі максимально споживана потужність становить близько 14,5-15 тис. МВт.

"За звичайних умов за такої погоди цей пік був би вищим за 20 тис. МВт", – додав Галущенко.

Він також вкотре звернув увагу на фейкові заклики до економії енергоспоживання, які розповсюджуються в мережі агресором.

"Це була спроба завдяки інформаційному тероризму похитнути нашу енергосистему. Адже якщо відбувається різке зменшення споживання, то складно забезпечити відповідну частоту в енергосистемі – 50 Гц", – пояснив він.

Крім того, Галущенко закликав усіх українців, які мають можливість, своєчасно сплатити за комунальні послуги, щоб підтримати здатність підприємств енергетичного сектора й надалі забезпечувати стабільне енергопостачання.

Водночас, за інформацією міністерства, на 13 березня без електропостачання залишилося 979,5 тис. домогосподарств, повністю відключено Маріуполь.

"У зоні ведення активних бойових дій дуже велика кількість пошкоджень. Ми працюємо над відновленням електропостачання. Але, на жаль, нам вдається відновлювати не так швидко, як відбуваються пошкодження та руйнування", – пояснив міністр.