Мінфін РФ визнав втрату доступу до золотовалютних резервів на $300 мільярдів

Росія через санкції США, Європи та їхніх союзників, які заблокували РФ доступ до частини золотовалютних резервів, не може використати майже половину з них – близько $300 млрд.

Про це заявив глава Мінфіну РФ Антон Силуанов, передає Інтерфакс-Україна.

"Це приблизно половина цих резервів, які у нас були. У нас загальний обсяг резервів близько $640 млрд., близько $300 млрд резервів тепер перебуває в стані, в якому ми не можемо їх використати", – сказав Силуанов.

Він також нагадав, що частина золотовалютних резервів РФ знаходиться в юанях, у зв'язку з чим Захід намагається добитися від Китаю, щоб він також обмежив доступ Росії до своєї валюти.

Силуанов зазначив, що через заморожування резервів у РФ виникли проблеми з виконанням зобов'язань, зокрема, боргових. Міністр повторив раніше вже озвучену тезу: суверенний борг, включаючи номінований у валюті, Росія обслуговуватиме в рублях до того моменту, коли золотовалютні резерви не будуть розморожені.

"Нам необхідно оплачувати критичний імпорт. Продовольство, медикаменти, цілу низку інших життєво необхідних товарів. Але – ще раз повторю – борги, які ми повинні платити в країни, які недружньо поставилися до Російської Федерації і зробили такі обмеження на використання золотовалютних резервів – саме в ці країни ми оплачуватимемо борги у рубльовому еквіваленті", – зазначив міністр.

США 1 березня випустили директиву, яка забороняє американцям будь-які транзакції з Банком Росії, Мінфіном та Фондом національного добробуту. Аналогічні рішення анонсували Великобританія, Японія, Канада та Швейцарія.

Актуальна структура резервів не відома – докладну інформацію Банк Росії розкриває з лагом щонайменше ніж шість місяців.