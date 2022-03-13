У додатку "Дія" запустили радіо

У додатку "Дія" запустили можливість слухати радіопередачі "Дія.Радіо".

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запустили "Дія.Радіо" в застосунку "Дія". Тепер разом із "Дія.TV", де ви можете дивитись марафон з новинами, вам доступне і радіо, навіть якщо у вашому місті звичайні радіостанції не працюють", – написав Федоров.

Для того, щоб запустити "Дія.Радіо", необхідно зайти в додаток, натиснути "Послуги" та вибрати "Дія.Радіо".

"Дякуємо Національній суспільній телерадіокомпанії України за допомогу в реалізації послуги", – додав Федоров.