Нацбанк скасував спрощені умови вивезення готівкової валюти за кордон

Національний банк України (НБУ) повернув вимогу щодо надання громадянами підтверджувальних документів від банків для переміщення за межі України валютних цінностей у сумі, що перевищує 10 тис. євро (в еквіваленті).

Відповідні зміни затверджені постановою правління НБУ №51, яка набрала чинності з 13 березня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, при вивезенні за кордон готівкової валюти на суму понад 10 тисяч євро громадяни мають надати документи про зняття готівки з власних рахунків або про придбання банківських металів.

Національний банк 4 березня дозволив фізичним особам не надавати підтверджувальні документи під час перевезення валютних цінностей за кордон.

"На сьогодні з метою запобігання виведення капіталу за кордон, а також із урахуванням комунікації з відповідними органами державної влади Національний банк ухвалив рішення повернути вимогу щодо надання підтвердних документів під час переміщення валютних цінностей за кордон вартістю вище 10 тис. євро (в еквіваленті)", – йдеться у повідомленні.

Водночас Нацбанк нагадує, що громадяни, як і раніше, мають декларувати валютні цінності, вартість яких перевищує 10 тис. євро (в еквіваленті), під час їхнього переміщення за кордон. Ця вимога не змінювалася.