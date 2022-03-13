Внаслідок обстрілу Авдіївського коксохімічного заводу "Метінвеста" зупинилася ТЕЦ

ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод" (АКХЗ), що входить до групи "Метінвест", зазнало масованого обстрілу з боку російських військ.

Про це йдеться в повідомленні компаніх, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні, 13 березня, Авдіївський коксохімічний завод групи "Метінвест" зазнав масованого обстрілу. Снаряди потрапили в перший і другий коксові цехи, смолопогонний та вуглепідготовчий другий цехи, склад. Постраждалих немає", – сказано в повідомленні.

При цьому уточнили, що внаслідок обстрілу зупинилася заводська ТЕЦ, яка подає тепло до Авдіївки.

Раніше повідомлялося, що через активні бойові дії в Україні АКХЗ частково законсервував виробничі потужності.

АКХЗ – найбільший коксохімічний завод Європи, основний виробник коксу в Україні.

АКХЗ входить до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) (71,24%) та група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%).

ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".