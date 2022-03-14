Мінекономіки підвищило максимальні ціни на бензин на понад 5 гривень, на дизпаливо – 9 гривень за літр

Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 38,97 грн/літр та дизпалива – 39,90 грн/літр, з яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях на середину березня.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

З урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 43,52 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо – 44,9 грн/літр.

Порівняно з початком березня середню ціну на бензин збільшено на 5,18 грн/літр, на дизпаливо – на 8,98 грн/літр.

Як повідомлялося, Україна продовжила карантин до 31 траня 2022 року. На період його дії уряд постановою №474 від 14 травня 2021 року встановив граничні рівні торгової надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище ніж 7 грн/літр, бензину – не вище ніж 5 грн/літр. З кінця лютого 2022 року вони знижені до 5 грн/літр та 4,55 грн/літр, відповідно.

Середня вартість ДП (ULSD 10 ppm) та бензину (GASOLINE 10 ppm) визначається Мінекономіки на підставі розрахунків НАК "Нафтогаз України", проведених на підставі даних Platts CIF NWE за попередню декаду, сум митних платежів (акцизний податок та ПДВ), офіційного курсу валют від НБУ, а також витрат $27/тонна на логістичне та інше забезпечення відповідно до зовнішньоекономічних договорів.

Мінекономіки також роз'яснило, що під встановлення максимальної торгової надбавки не підпадає "брендове преміальне паливо" з покращеними показниками якості.

У міністерстві вважають, що запровадження тимчасового державного регулювання цін на продаж через мережі АЗС бензинів А-92, А-95 та ДП шляхом встановлення граничної торгової надбавки необхідне з метою запобігання зловживанням суб'єктами господарювання та доступності для населення цієї продукції.

Оприлюднення міністерством середніх цін одного літра ДП та бензину має відбуватися щомісяця до 3, 13 та 23 числа.