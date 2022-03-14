"Укрзалізниця" готова націоналізувати "золотий" вагон Медведчука

АТ "Укрзалізниця" повідомила про говність націоналізувати "золотий" вагон нардепа-втікача та кума Путіна Віктора Медведчука, який напередодні виявили журналісти.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрзалізниця готова націоналізувати вагон Медведчука і задіяти його для перевезення дітей та післяопераційних хворих. Спочатку вагон потребуватиме технічного огляду, який компанія готова провести в стислі терміни", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі усі салон-вагони "УЗ" задіяні для евакуації наслення, проте у компанії багато питань до інтер’єру, "тому до цього вагону допускатимуться виключно пасажири з перевірено стійкою психікою, а з провідниками після рейсу працюватимуть психологи".

Нагадаємо, журналісти "Слідство.Інфо" під час розслідування виявили у Медведчука "золотий" вагон-ресторан із великою кількістю коштовних елементів накшталт позолоченої вбиральні, самовару, склянок із позолоченим російським гербом.

Для вагона на подвір’ї у Медведчука побудували спеціальний залізничний перон. Українські дизайнери сконструювали вагон у стилі компанії Pullman. Такі вагони-ресторани були популярними у минулому столітті.

У потязі є основна зала на 40 людей, а також кілька окремих кімнат: кухня, віп-купе і туалет. Цей вагон Медведчуку подарувала його дружина Оксана Марченко на минулий день народження – 7 серпня 2021 року.

Нагадаємо, наприкінці лютого стало відомо, що народний депутат фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук, підозрюваний у справі щодо постачання вугілля з окупованого Донбасу, втік з-під домашнього арешту.