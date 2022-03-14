Провідний виробник промислових компресорів відмовився від нових замовлень з Росії

Швейцарська компанія Burckhardt Compression, один із провідних світових виробників промислових поршневих компресорів, ухвалила термінове рішення не приймати нові замовлення з або для Росії через війну в Україні.

Про це заявила пресслужба компанії.

"Як наслідок, рада директорів та виконавчий менеджмент ухвалили рішення не приймати будь-які нові замовлення з або для Росії, яке негайно вступає в силу", – йдеться у заяві.

Зазначається, що компанія не має дочірніх компаній або власних співробітників в Росії та Україні. Водночас упродовж останніх років 2-5% продажів Burckhardt Compression припадало на РФ.

Burckhardt Compression – компанія, яка спеціалізується на виробництві поршневих компресорів. Їхні системи використовуються в таких галузях, як видобування нафти й газу, транспортування газу та його зберігання, нафтопереробка та нафтоочищення, нафтохімічна та хімічна промисловість, виробництво промислових газів.