Понад тисяча населених пунктів залишаються без світла, – ДСНС

Станом на ранок 14 березня унаслідок бойових дій в Україні залишаються без електрики 1003 населені пункти, із них 20 – частково.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що для забезпечення аварійного електроживлення об’єктів соціальної сфери залучено 12 генераторів, з них 5 для – забезпечення електроенергією лікарень.

"За минулу добу підрозділами ДСНС здійснено 620 виїздів, у тому числі 261 виїзд на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури, врятовано 50 осіб", – йдеться у повідомленні.

Крім того, на державному кордоні у Закарпатській, Одеській, Львівській та Чернівецькій областях ДСНС у співпраці з Червоним хрестом України та органами місцевої влади розгорнули 87 наметів для обігріву та прийому громадян. Допомогу надали близько 225 тис. людей.