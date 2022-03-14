Персонал ЧАЕС більше не проводить ремонт та техобслуговування обладнання, – МАГАТЕ
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" із посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гросі.
За його словами, це пов’язано з фізичною та психологічною втомою після безперервної роботи протягом майже трьох тижнів.
"211 людей – технічний персонал та співробітники служби охорони – досі не можуть змінитись. Вони заступили на зміну напередодні російського вторгнення на територію об’єкту. У зв’язку з тим, що ситуація погіршується, все більшої актуальності набуває ініціатива МАГАТЕ із забезпечення безпеки і фізичної безпеки атомних електростанцій України", – зазначив він.
Нагадаємо, 13 березня електропостачання майданчика Чорнобильської АЕС було відновлено.
Як повідомлялося, російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого, а найбільшу в Європі Запорізьку АЕС із шістьма енергоблоками по 1 ГВт кожен – 4 березня.