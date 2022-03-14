Персонал ЧАЕС більше не проводить ремонт та техобслуговування обладнання, – МАГАТЕ

Персонал Чорнобильської АЕС більше не проводить ремонт та технічне обслуговування обладнання.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" із посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гросі.

За його словами, це пов’язано з фізичною та психологічною втомою після безперервної роботи протягом майже трьох тижнів.

"211 людей – технічний персонал та співробітники служби охорони – досі не можуть змінитись. Вони заступили на зміну напередодні російського вторгнення на територію об’єкту. У зв’язку з тим, що ситуація погіршується, все більшої актуальності набуває ініціатива МАГАТЕ із забезпечення безпеки і фізичної безпеки атомних електростанцій України", – зазначив він.

Нагадаємо, 13 березня електропостачання майданчика Чорнобильської АЕС було відновлено.

Як повідомлялося, російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого, а найбільшу в Європі Запорізьку АЕС із шістьма енергоблоками по 1 ГВт кожен – 4 березня.