Євросоюз може заборонити експорт до РФ автомобілів вартістю понад 50 тисяч євро, – ЗМІ

Євросоюз у межах нового пакету санкцій розглядає можливість заборонити експортувати до Росії автомобілі вартістю понад 50 тис. євро.

Про повідомляє у понеділок Bloomberg із посиланням на двох дипломатів, передає Інтерфакс-Україна.



"Заборона, що пропонується, буде застосовуватися до моделей декількох європейських автомобільних брендів, включаючи Audi, BMW, Mercedes, Ferrari і Porsche", – зазначає видання.



Крім того, за його даними, міра торкнеться також човнів, літаків, крісельних підйомників і мотоциклів вартістю понад 5 тис. євро.



Напередодні французьке головування у Раді ЄС повідомило, що у понеділок COREPER може погодити четвертий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.



Повідомлялося, що нові санкції ЄС включатимуть скасування статусу країни найбільшого сприяння для Росії, заходи проти російської еліти, обмеження доступу до криптоактивів, а також інші обмеження.



Тим часом, Financial Times зазначає, що розглядаються і санкції проти державних підприємств РФ, які ще не потрапили до "чорних списків", наприклад, у сфері авіації та кораблебудування. За словами двох дипломатичних джерел газети, вивчаються варіанти заборони на імпорт із Росії продукції із сталі, заборона нових інвестицій в енергетичний сектор Росії та експорт до РФ предметів розкоші.