Bosch припиняє постачання побутової техніки з Євросоюзу до РФ та зупиняє виробництво на двох заводах

Компанія Bosch припинила постачання побутової техніки та комплектуючих з Євросоюзу до РФ розпочала процес зупинення виробництва на двох заводах у Санкт-Петербурзі.

Про це у Facebook повідомив ексспівзасновник monobank Дмитро Дубілет із посиланням на Bosch Home Ukraine.

"Bosch був однією з небагатьох великих німецьких компаній, яка підозріло довго мовчала про бойкот Росії. Сьогодні ми запустили нашими каналами кампанію, щоб звернути на це увагу. Ось, отримали офіційну відповідь. Пишуть, що Bosch припинив постачання бутового обладнання. Також вони в процесі припинення двох заводів у Санкт-Петербурзі", – написав він.



Згідно з повідомленням, яке оприлюднив Дубілет, компанія також заявляє про підтримку своїх співробітників на місцях та про пожертвування Червоному Хресту в Німеччині. Крім того, компанія з'ясовує шляхи локальної допомоги.



Водночас офіційної заяви на сайті компанії Bosch наразі немає.