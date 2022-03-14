Кабмін просить РНБО застосувати безстрокові санкції проти російських онлайн-кінотеатрів

Кабінет міністрів України вніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони (РНБО) пропозиції щодо безстрокового застосування персональних економічних та інших обмежувальних заходів до російських онлайн-кінотеатрів.

Відповідно до розпорядження уряду №215 від 9 березня, зокрема, пропонується запровадити санкції проти російських онлайн-кінотеатрів IVI, OKKO, Tvigle, More TV та Premier, передає Інтерфакс-Україна.



Серед запропонованих безстрокових санкцій – блокування активів; запобігання виведенню капіталів за межі України; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, отримання яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання або зупинення дії спеціальних дозволів на надра.

Також обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування та інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим законом "Про санкції": блокування інтернет-провайдерами доступу до веб-ресурсів, у тому числі до субдоменів.



Крім того, у поданні на санкції – 29 медіаменеджерів, ведучих та журналістів російських пропагандистських ЗМІ, а також самі телеканали та медіахолдинги.