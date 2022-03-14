Revolut став доступним для українців у ЄС, – Мінцифри

Відсьогодні Ббитанський фінтех-сервіс Revolut стає доступним для українців в ЄС.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Компанія спростила багато вимог, необхідних для створення облікового запису, а також відмовилася від низки комісій за обмін валюти та поповнення рахунку. І надала можливість отримати доступ до своїх грошей, зв'язавши програму з українським банківським рахунком.

Друзі та родичі, які вже перебувають у Європі, також зможуть швидко та безпечно переказати гроші", – наголосив він.

Міністр зазначив, що для відкриття рахунку електронних грошей в ЄС зазвичай потрібне підтвердження права на проживання у Європі. Компанія спростила цю вимогу, щоб якомога більше українців могли створити обліковий запис для доступу до своїх коштів.

"Це дуже важливо для громадян, які вимушено виїхали закордон. У мобільному застосунку Revolut ви отримуєте віртуальну банківську картку, якою зручно користуватися будь-де у світі.

Можна платити з картки в локальній валюті країни, де ви перебуваєте, або знімати необхідну готівку. Це дуже зручно через низькі відсотки на конвертацію валюти", – наголосив Федоров.

За його словами, також будуть доступні й інші функції, зокрема, миттєві перекази грошей між картками, аналітика витрат, перекази грошей за кордон.

Revolut була заснована у 2015 році в Лондоні випускником МФТІ та РЕШ росіянином Миколою Сторонським, який працював трейдером Lehman Brothers та Credit Suisse, та українцем Владиславом Яценком, який був експертом з інформаційних технологій у Deutsche Bank та UBS Group.

Компанія розробила "банк без відділень": усі операції з картами проходять в однойменному додатку на смартфоні. Це популярний міжнародний фінансовий сервіс. Однією з перших переваг Revolut є відсутність комісії при обміні валют, кожен користувач отримує мультивалютну дебетову карту.

У травні 2021 року Revolut запустив переказ коштів в Україну.