Японський виробник шин Bridgestone призупинить роботу свого заводу в Росії

Один з найбільших виробників автомобільних шин – японська група Bridgestone – призупиняє експорт своєї продукції до Росії, а також роботу свого заводу в Ульяновську, який був відкритий у 2017 році.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті групи.

"Після ретельного та всебічного вивчення останніх подій Bridgestone вирішила призупинити російське місцеве виробництво та експорт до Росії", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, компанія з 18 березня призупинить роботу свого заводу з виробництва шин для легкових автомобілів в Росії та заморозить всі нові капітальні інвестиції в цій країні. Експорт шин до Росії призупинено з сьогоднішнього дня, 14 березня.

Bridgestone має один завод у Росії, а надходження від російських операцій становлять менше 2% загального доходу групи.

Крім того, Bridgestone пожертвує 2,5 мільйона євро Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців, а також зробить пожертви Червоному Хресту.

Як повідомлялося, раніше німецький концерн Continental також призупинив виробництво шин на території Росії.