Російські військові планують підривати боєприпаси поблизу ЗАЕС, – "Енергоатом"
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Найближчим часом окупанти, які наразі контролюють Запорізьку АЕС, планують підривати боєприпаси поблизу станції.
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.
"У найближчу годину окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, планують розпочати "утилізацію" боєприпасів прямо на майданчику станції біля руїн учбово-тренувального центру ЗАЕС", – йдеться у повідомленні.
Іншими словами, уточнили в компанії, окупанти збираються підривати боєприпаси напроти енергоблоку №1 атомної станції.
Як повідомлялося, російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого, а найбільшу в Європі Запорізьку АЕС із шістьма енергоблоками по 1 ГВт кожен – 4 березня.
Джерело: "Енергоатом"