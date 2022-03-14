Російські військові планують підривати боєприпаси поблизу ЗАЕС, – "Енергоатом"

Найближчим часом окупанти, які наразі контролюють Запорізьку АЕС, планують підривати боєприпаси поблизу станції.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

"У найближчу годину окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, планують розпочати "утилізацію" боєприпасів прямо на майданчику станції біля руїн учбово-тренувального центру ЗАЕС", – йдеться у повідомленні.

Іншими словами, уточнили в компанії, окупанти збираються підривати боєприпаси напроти енергоблоку №1 атомної станції.

Як повідомлялося, російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого, а найбільшу в Європі Запорізьку АЕС із шістьма енергоблоками по 1 ГВт кожен – 4 березня.