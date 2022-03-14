Cargill продовжить працювати в Росії, але призупинить інвестиції та скоротить бізнес

Американська корпорація Cargill, один із провідних зернотрейдерів та виробник продукції переробки зерна, припиняє інвестиції в РФ, одна її підприємства в цій країні продовжать роботу.

Про це повідомили у пресслужбі компанії, інформує Інтерфакс-Україна.

"У нас довга історія в Росії, але зараз такий час, якого не було ніколи раніше. Таким чином, ми згортаємо нашу ділову діяльність там і припиняємо інвестиції", – заявили в компанії.

"Ми продовжимо роботу наших основних підприємств з виробництва продуктів харчування та кормів у Росії. Продовольство є одним з основних прав людини і ніколи не повинно використовуватись як зброя. Цей регіон відіграє важливу роль у нашій глобальній продовольчій системі і є найважливішим джерелом ключових інгредієнтів для основних продуктів харчування, таких як хліб, дитячі суміші та пластівці", – додали у Cargill.

Cargill працює в РФ з 1991 року, займається експортом зерна та соняшника, виробництвом та торгівлею рослинними оліями та жирами, патокою, крохмалопродуктами та іншими харчовими інгредієнтами, кормами для тварин. Заводи компанії заводи працюють у Волгоградській та Тульській областях.

До зернового підрозділу групи входить торгова компанія в Краснодарі, елеватори в Краснодарському краї та Воронезькій області, річковий зерновий термінал у Ростові-на-Дону. Cargill також належить 25% плюс одна акція глибоководного зернового терміналу КСК у Новоросійську. Цю частку в 2013 році компанія викупила у "Делопортс".

Виручка АТ "Каргілл" в РФ у 2020 році склала 97,5 млрд рублів проти 81,2 млрд рублів роком раніше, чистий прибуток – 1,9 млрд рублів проти 3,4 млрд рублів відповідно.