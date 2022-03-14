Уряд отримав доручення максимально спростити податки для малого та середнього бізнесу, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кабінет міністрів отримав доручення повернути малий та середній бізнес.

Про це він зазначив під час звернення.

"Поки держава воює, має зберігатися та відновлюватися економіка України – наскільки це можливо у наявних складних умовах. На вулицях міст має з’явитися життя, там, де дозволяє безпека – аптека, торгівля, будь-який бізнес, який може працювати сьогодні, щоб країна жила, і щоб вже починалося відновлення України", – наголосив очільник держави.

За словами Зеленського, уряд отримав чітке доручення – повернути малий та середній бізнес.

"Прибрати усе, що заважає, максимально послабити податки, прибрати всі складності, щоб система не тиснула, щоб люди знали, що вони можуть працювати там, де вони можуть, і так, як вони можуть. На час війни і для післявоєнної розбудови потрібна нова податкова модель. Потрібно оновити і фінансові правила, щоб люди відчували, що можна проявляти гнучкість, відчували, що всі гроші та цінності будуть збережені, і що можна не боятися втратити щось, бо держава Україна гарантує кожному безпеку, безпеку активам та накопичуванням", – підкреслив президент.

Він додав, що Кабмін вже працює над тим, як оформити це нормативно. "День-два – будуть деталі", – підсумував Зеленський.