Уряд отримав доручення максимально спростити податки для малого та середнього бізнесу, – Зеленський
Про це він зазначив під час звернення.
"Поки держава воює, має зберігатися та відновлюватися економіка України – наскільки це можливо у наявних складних умовах. На вулицях міст має з’явитися життя, там, де дозволяє безпека – аптека, торгівля, будь-який бізнес, який може працювати сьогодні, щоб країна жила, і щоб вже починалося відновлення України", – наголосив очільник держави.
За словами Зеленського, уряд отримав чітке доручення – повернути малий та середній бізнес.
"Прибрати усе, що заважає, максимально послабити податки, прибрати всі складності, щоб система не тиснула, щоб люди знали, що вони можуть працювати там, де вони можуть, і так, як вони можуть. На час війни і для післявоєнної розбудови потрібна нова податкова модель. Потрібно оновити і фінансові правила, щоб люди відчували, що можна проявляти гнучкість, відчували, що всі гроші та цінності будуть збережені, і що можна не боятися втратити щось, бо держава Україна гарантує кожному безпеку, безпеку активам та накопичуванням", – підкреслив президент.
Він додав, що Кабмін вже працює над тим, як оформити це нормативно. "День-два – будуть деталі", – підсумував Зеленський.