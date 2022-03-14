Путін підписав закон про експропріацію літаків іноземних власників

Російський президент Володимир Путін підписав закон, який дозволяє реєструвати права на іноземні літаки в РФ та видавати російські сертифікати льотної придатності на них.

Відповідний документ вже опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ, повідомляють російські ЗМІ.

Поправки, внесені законом до Повітряного кодексу РФ, дозволять російським компаніям не повертати власниками іноземні літаки, які вони використовували на умовах лізингу. Експлуатувати їх можна буде лише на внутрішніх лініях в РФ, оскільки в інших країнах їм загрожуватиме арешт на вимогу власників. Сертифікуватимуть ці літаки російські центри та випробувальні лабораторії, які не мають доступу до відповідних технологій.

Раніше директор правового забезпечення та законопроектної діяльності Мінтрансу РФ Аліна Малишева повідомляла, що у Росії експлуатується 1367 літаків, 739 з яких зареєстровані в іноземних реєстрах.

Як повідомлялося, 12 березня Управління цивільної авіації Бермудських островів (BCAA) вирішило призупинити сертифікати льотної придатності для літаків, які експлуатують російські авіакомпанії на умовах лізингу. У цій юрисдикції зареєстровано переважну більшість літаків виробництва Boeing та Airbus, які експлуатують російські авіакомпанії Це означає, що такі літаки більше не можна безпечно використовувати, а їх власники можуть вимагати їхнього негайного повернення.

Сертифікат льотної придатності – один із основних документів, що дозволяє комерційні пасажирські або вантажні повітряні перевезення.

Раніше країни Євросоюзу заборонили російським бортам перетинати їхній повітряний простір. Після цього було заборонено експорт та лізинг нової техніки, а також страхування та техобслуговування літаків.

Повідомлялося, що європейським лізинговим компаніям необхідно повернути сотні літаків із Росії загальною вартістю близько $5 млрд до кінця березня, щоб дотриматися санкцій, запроваджених Єврокомісією (ЄК) щодо Москви через розв'язану РФ війну проти України.