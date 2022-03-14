Новий пакет санкцій проти Росії буде стосуватися військово-промислового комплексу, – Кулеба

Четвертий пакет санкцій проти РФ буде спрямований проти фізичних та юридичних осіб, а також проти низки великих російських компаній із особливим наголосом на компаніях російського військово-промислового комплексу.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Зараз ми стоїмо на порозі запровадження нового, четвертого, раунду санкцій ЄС. Це будуть санкції проти фізичних та юридичних осіб, а також проти низки великих російських компаній з особливим наголосом на компаніях російського військово-промислового комплексу", – сказав Кулеба.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не виключає відключення ще групи російських банків від системи SWIFT та запровадження ембарго на імпорт нафту та газу з РФ через розв'язану Росією війну проти України та нарощування РФ військових дій.