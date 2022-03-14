Австрійський страховий брокер GrECo йде з Росії

Провідний у Центральній та Східній Європі страховий брокер та постачальник послуг з управління ризиками GrECo (Австрія) оголосив про передачу своєї діяльності у Росії місцевому менеджменту.

Про це йдеться в повідомленні брокера, передає Інтерфакс-Україна.

"Як сімейна компанія, ми вірні нашим командам і є надійним партнером для наших клієнтів. Порушення миру та прав людини перебуває в різкій суперечності з цінностями, що лежать в основі нашої організації. Ми повністю підтримуємо вимоги припинити бойові дії та покласти край величезним людським стражданням в Україні ", – сказано в повідомленні.

Як зазначається, після 24 років підприємницької діяльності у Росії пріоритетом GrECo є благополуччя колег на місцях та забезпечення безперебійного обслуговування клієнтів. Російська команда продовжить консультувати своїх клієнтів відповідно до суворих правил надання послуг.

GrECo була заснована в 1925 році і є незалежною сімейною компанією, в якій сім'я Нойбранд має 86,67% акцій. Головний офіс GrECo Group знаходиться у Відні (Австрія) та у її 60 офісах працює понад 1 тис. співробітників. У 2020 році група розмістила на страховому ринку премію у розмірі 871 млн євро та отримала загальний консолідований дохід у розмірі 101 млн євро.

Раніше спеціалізований страховий брокер GrECo повідомив про придбання 100% акцій МАІ СЕЄ Ltd., одного з найбільших консультантів з питань ризиків, страхування та пільг працівникам у Центральній та Східній Європі. Угода була підписана 14 вересня 2021 року. Сторони домовилися не розголошувати ціну купівлі. Закриття угоди підлягає утвердженню відповідних регуляторів.

Об'єднана компанія, яка отримає назву GrECo, спеціалізуватиметься на наданні професійних послуг у галузі ризик менеджменту, страхування та консультування з питань пільг працівникам у регіоні Центральної та Східної Європи. GrECo працює у Східній Європі з 1989 року і займає лідируючі позиції на ринку, маючи більш ніж 1 тис. співробітників у 16 ​​країнах.

MAI була заснована в 1991 році в Угорщині і працює в 13 країнах регіону Центральної та Східної Європи, маючи понад 240 співробітників та генеруючи дохід у розмірі 16 млн євро. Обслуговує понад 15 тис. корпоративних клієнтів та розміщує на страховому ринку премію у розмірі 150 млн євро.