Україна забезпечена добривами для посівної на 84%, – Мінагрополітики

Потреби українських аграріїв у добривах для проведення посівної 2022 року забезпечені на 84%, у засобах захисту рослин (ЗЗР) – на 55%, насіннєвому матеріалі – на 78%, найбільш критична ситуація спостерігається з нестачею палива для сільгосптехніки, але ця ситуація вже вирішується.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Загальна потреба у добривах під посівну покрита на 84%, у засобах захисту рослин – на 55%. Цей показник незадовільний, але й не критичний, адже нестачу можна компенсувати за рахунок імпорту з країн ЄС, які готові надати нам всю необхідну підтримку. Тим більше, що агрономічні терміни внесення ЗЗР припадають переважно на травень. Найбільш критична проблема – з паливом, вона вирішується на рівні перших осіб держави", – сказав міністр.

Він нагадав, що аграрії розпочинають підготовку до посівної ще восени попереднього року, тож до війни вони змогли підготувати необхідні ресурси для посівної приблизно в однакових обсягах.

Лещенко уточнив, що потреба в насіннєвому матеріалі в Україні забезпечена на 78%, переважна більшість матеріалу вже на складах аграрних виробників.

"Щодо продовольчої безпеки. Наразі рано давати будь-які оцінки – все залежатиме від військової ситуації в державі. Аграрії України дуже мужні й готові працювати у складних умовах, щоб забезпечити продовольчу безпеку. Оптимальних календарних термінів сівби немає, вони залежать від погодних умов. У нас холодна весна, тому старт посівної кампанії дещо відкладено. Основний період цього року припаде на квітень-травень", – зазначив міністр.

Він додав, що Мінагрополітики перебуває у постійному контакті з великими дистриб'юторами та виробниками насіння та ЗЗР, які роблять все можливе для забезпечення продовольством та недопущення продовольчої кризи.