Нацкомісія з цінних паперів дозволила емітентам звітувати після завершення воєнного стану

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення щодо розкриття регульованої інформації емітентами цінних паперів у період дії воєнного стану в країні. Так, Комісія встановила, що на період дії воєнного стану емітенти цінних паперів звільняються від обов’язку розкривати регульовану інформацію в строки, встановлені чинним законодавством та нормативними актами регулятора.