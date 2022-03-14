В Білорусі зупиняється спільний з китайцями завод з виробництва автомобілів Geely

Білорусько-китайське спільне підприємство БелДжі зі складання легкових автомобілів призупинить виробництво до квітня.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на білоруські ЗМІ.

На підприємстві повідомили, що з 16 березня по 1 квітня частина співробітників підприємства буде відправлена ​​у відпустку "у зв'язку з порушеннями логістичних зв'язків та перебоями у постачанні матеріалів та комплектуючих з КНР".

Уточнюється, що ті, хто заробив відпустку на цей час, отримають виплати, з іншими питання "вирішуватимуться індивідуально".

Водночас на підприємстві запевняють, що тимчасова пауза не позначиться на продажу та обслуговуванні автомобілів Geely у Білорусі.

Зазначається, що цього року ціни на всі машини Geely, що випускаються підприємством, піднімалися вже двічі. Очікується, що автомобілі дорожчатимуть і надалі, оскільки заводу, який закуповуватиме машинокомплекти за валюту, необхідно компенсувати втрати від послаблення білоруського рубля, яке почалося після введення санкцій.