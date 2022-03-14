Великобританія вже видала 3 тисячі віз для біженців із України

Глава МОЗ Британії Саджид Джавід заявив, що станом на 12 березня Великобританія видала щонайменше 3 тис. віз для українців, які тікають від війни.

Про це повідомляє Sky News, передає Європейська правда.

За словами Джавіда, станом на 14 березня, ця цифра, ймовірно, більша.

Усі візи були затверджені за сімейною схемою, яка дозволяє подавати документи українцям, які мають найближчих або близьких родичів у Британії.

Його коментарі прозвучали перед оголошенням міністра Майкла Гоува про другу схему, покликану дозволити британцям приймати українських біженців.

"Важливо, щоб кожен, хто приймає біженців, міг виконувати зобов’язання перед ними, щоб він міг проводити час із цими сім’ями та допомагати, але ми всі можемо допомогти багатьма способами", – сказав Джавід.

Раніше уряд Великої Британії ухвалив схему допомоги, що дозволить розміщуватися у країні тим біженцям, що не мають родичів у країні.

За цією програмою, Британія буде платити людям 350 фунтів стерлінгів (приблизно $450) на місяць, якщо вони зможуть запропонувати біженцям принаймні окрему кімнату або окреме житло на строк мінімум шість місяців.