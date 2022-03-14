Росіяни підірвали частину боєприпасів на Запорізькій АЕС, – "Енергоатом"

Російські військові підірвали частину боєприпасів на майданчику захопленої Запорізької атомної електростанції.

Про це йдеться в повідомленні "Енергоатома".

"Рашистські недоумки підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку №1. І планують далі здійснювати підриви на найбільшому ядерному об'єкті Європи", – сказано в повідомленні.

Як зазначається, під час вибухів персонал залишав робочі місця.

"Які ще теракти потрібні для рішучих дій партнерів, зокрема МАГАТЕ?" – додали в "Енергоатомі".

Раніше "Енергоатом" попереджав, що найближчим часом окупанти, які наразі контролюють Запорізьку АЕС, планують підривати боєприпаси поблизу станції.

Як повідомлялося, російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого, а найбільшу в Європі Запорізьку АЕС із шістьма енергоблоками по 1 ГВт кожен – 4 березня.