Мінцифри порадило українцям не перевантажувати мобільні мережі
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У Міністерстві цифрової трансформації порадили українцям не перевантажувати мобільні мережі, щоб залишатися постійно на зв’язку.
Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.
"Не перевантажуйте мобільні мережі, щоб залишатися постійно на зв’язку. Щодня наша армія дає відсіч окупантам на всіх напрямках, а оператори та провайдери продовжують забезпечувати українців мобільним зв'язком та інтернетом. А також відновлювати мережі в тих районах, де це можливо. Але, щоб зв’язок працював стабільно, закликаємо українців зменшити навантаження на мобільні мережі", – сказано в повідомленні.
У Мінцифри рекомендують:
- завжди за можливості під’єднуватися до Wi-Fi мережі або користуватися фіксованим інтернетом.
- вимикати функцію автоматичного завантаження файлів та медіа в месенджерах на телефонах. Це можна зробити в налаштуваннях телефона та месенджера.
- за можливості дивитися відео у меншій якості.
- зменшити час відеоконференцій до мінімуму.
- не завантажувати великі файли фільми, ігри тощо.
Раніше повідомлялося, що українські мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell реалізували можливість користуватися мобільним інтернетом у рамках національного роумінгу.
Джерело: Telegram