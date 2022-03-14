Перевезення зернових через війну впали на 87%, – "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" за період 1-11 березня відвантажила на 87% менше зернових вантажів, через блокаду більшості морських портів окупаційними військами РФ перевезення цієї категорії вантажів скоротилися з 770,8 тис. тонн до 100,2 тис. тонн.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"У лютому 2022 року навантажено 2,9 млн тонн зерна, що на 37,4% більше, ніж у лютому 2021 року. За 11 днів березня 2022 року навантажено 100,2 тис. тонн зерна, що на 87% менше, ніж за аналогічний період минулого року", – сказано в повідомленні.

Раніше уряд визначив, яку аграрну та продовольчу продукцію дозволяється експортувати та на яких умовах. Загалом щорічно Україна експортувала приблизно 60 млн тонн зернових вантажів. Майже 95% обсягу аграрної продукції експортувалося через морські торговельні порти України.

Наразі лише два порти України – "Ізмаїл" та "Рені" – можуть перевантажувати вантажі на експорт, але в невеликій кількості.

Раніше повідомлялося, що потреби українських аграріїв у добривах для проведення посівної 2022 року забезпечені на 84%, у засобах захисту рослин (ЗЗР) – на 55%, насіннєвому матеріалі – на 78%, найбільш критична ситуація спостерігається з нестачею палива для сільгосптехніки, але ця ситуація вже вирішується.