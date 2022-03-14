Американська Citigroup прискорить згортання бізнесу в Росії

Американська Citigroup прискорить вихід з російського бізнесу, однак виконання зобов’язань перед клієнтами потребуватиме певного часу.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті групи.

"Ми швидко рухаємося до завершення оцінки наших операцій у Росії. У квітні 2021 року ми оголосили про намір вийти зі споживчого бізнесу в країні. Тепер ми вирішили розширити сферу цього процесу виходу на інші напрямки бізнесу та продовжимо скорочувати наші операції та ризики, що залишилися", – йдеться у заяві.

Водночас Citigroup констатує, що з огляду на характер операцій з банківськими та фінансовими послугами на виконання цього рішення потрібен час.

"Ми також вирішили припинити залучати будь-який новий бізнес чи клієнтів. Ми надаємо допомогу багатонаціональним корпораціям, багато з яких займаються складним завданням згортання своєї діяльності", – зазначають у Сitigroup.

Компанія також обіцяє і надалі виконувати свої зобов’язання перед вкладниками, а також підтримувати своїх співробітників в РФ.

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Як повідомлялося, раніше американська Citigroup розкрила розмір ризику на свої російські активи – $9,8 млрд, або 0,4% від усіх активів групи.

Усі внутрішні операції Citi у Росії здійснюються через дочірній "Сітібанк". Чисті інвестиції Citi у Росію станом на 31 грудня 2021 року склали приблизно $1 млрд, більша частина цих коштів захеджована від послаблення курсу за рахунок форвардних контрактів. Ризик Citi за зобов'язаннями третіх сторін оцінюється в $8,2 млрд. Ця цифра включає корпоративні та споживчі кредити, боргові цінні папери, угоди репо, а також кошти на депозитах у Банку Росії та інших фінансових установах.