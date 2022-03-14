Французька Danone не планує відмовлятися від бізнесу в Росії

Французька компанія Danone не планує зупиняти в Росії бізнес та йти з країни.

Про це 14 березня у прес-службі компанії повідомили російським ЗМІ.

"Компанія не планує зупиняти бізнес та йти з Росії. Головними пріоритетами Danone у Росії на даний момент є безпека співробітників та підтримання безперебійної роботи бізнесу. Завдання бізнесу в поточних умовах забезпечувати споживачів та пацієнтів необхідними для них харчовими продуктами", – заявили в компанії.

В Danone уточнили, що ключові системи, інфраструктура та логістика компанії в РФ працюють у штатному режимі.

Раніше в Danone заявили про призупинення всіх інвестиційних проектів у Росії, але зазначили, що продовжать виробництво та дистрибуцію молочних продуктів та дитячого харчування.

Danone Group – найбільша молочна компанія в Росії, входить до ТОП-3 найбільших виробників продуктів харчування в Росії. Інвестиції компанії в російський бізнес оцінюються у $2,5 млрд, їй належать більше 10 заводів в РФ.