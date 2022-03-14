МВФ спрогнозував падіння ВВП України через війну

Міжнародний валютний фонд станом на 7 березня прогнозував падіння ВВП України у 2022 році внаслідок збройної агресії Росії за умови її якнайшвидшого завершення у 10% та зростання інфляції до 20%.

Про це йдеться в матеріалах Фонду до екстреного фінансування України на $1,4 млрд, передає Інтерфакс-Україна.

"Цього року на економіку чекає глибока рецесія. Існує велика невизначеність щодо базового сценарію, але, як мінімум, персонал (МВФ) очікує погіршення перспектив зростання щонайменше на 13,5 процентних пункти порівняно з довоєнним базовим сценарієм: з падінням випуску на 10%, якщо припустити якнайшвидше припинення війни та значну донорську підтримку", – сказано в повідомленні.

Згідно з документами, оприлюдненими МВФ 14 березня, очікується, що внутрішній попит різко скоротиться в міру продовження війни, при цьому споживання буде обмежено базовими потребами у зв'язку з переміщенням населення, перебоями у постачанні, руйнуванням інфраструктури та винятковою невизначеністю.

Фонд додає, що імпорт буде значно скорочено, як і експорт, оскільки закриті морські порти та аеропорти, на які припадало 50% всього експорту.

МВФ у своїх обґрунтуваннях наводить дані 2014-2015 року, коли Росія вперше вторглася на схід України та анексувала Крим, тоді ВВП упав відповідно на 6,6% і трохи менш ніж на 10%, проте вторгнення не було повномасштабним та таким руйнівним.

Водночас Фонд вказує, що інтенсивність конфлікту, що продовжується, призводить до широкомасштабного руйнування виробничого потенціалу України та швидкого погіршення перспектив.

"Втрата основного капіталу, що збільшується, і масова міграція призведуть до значно більш вираженого скорочення виробництва, колапсу торгових потоків, подальшого зниження здатності збирати податки і ще більшого погіршення фіскального і зовнішнього становища", - вказується в матеріалах.

МВФ нагадує, що дані про скорочення реального ВВП під час війни (Ірак, Ліван, Сирія, Ємен) показують, що щорічне скорочення виробництва може зрештою бути набагато вищим – у діапазоні 25–35%.

Як повідомлялося, раніше сіністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що Мінекономіки оцінює втрати економіки внаслідок війни у діапазоні від третини до половини ВВП.

"За іншими оцінками, йдеться про $500 млрд. Точно можна буде підрахувати лише після війни", – сказав міністр.

Як повідомлялося з посиланням на Держстат, у 2021 році ВВП України зріс на 3,4% після спаду на 3,8% у 2020 році, а його номінальний обсяг склав близько $200 млрд. Інфляція минулого року збільшилася до 10% з 5% роком раніше.