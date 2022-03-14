Pfizer обіцяє спрямувати всі доходи від продажу препаратів у Росії на допомогу Україні

Американська фармацевтична корпорація Pfizer Inc. призупинить всі заплановані інвестиції в Росії та спрямує всі доходи від продажу своєї продукції в цій країні на гуманітарну підтримку народу України.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті компанії.

Компанія зазначає, що запроваджені щодо РФ міжнародні санкції з гуманітарних міркувань не поширюються на постачання ліків.

"Pfizer дійшла висновку, що добровільне призупинення постачання наших ліків до Росії буде прямим порушенням нашого основоположного принципу, який вимагає ставити пацієнтів на перше місце. Призупинення постачання ліків, включно з засобами для лікування раку або серцево-судинної системи, спричинить значні страждання пацієнтів і потенційну втрату життя, особливо серед дітей та літніх людей", – зазначається у повідомленні компанії.

Водночас Pfizer наголошує, що постачання ліків в РФ не означатиме продовження бізнесу в Росії у звичайному режимі.

"Сьогодні ми оголошуємо, що Pfizer негайно передає весь прибуток нашої російської дочірньої компанії на цілі, які надають пряму гуманітарну підтримку народу України. Ці кошти надійдуть додатково до всіх інших нещодавно оголошених пожертвувань від Pfizer Україні", – обіцяють в компанії.

Pfizer також згорне клінічні випробування своїх препаратів у Росії, однак продовжить надавати необхідні ліки пацієнтам, які вже брали участь у клінічних випробуваннях.

"Нарешті, хоча Pfizer не володіє і не керує жодними виробничими потужностями в Росії, ми припинимо всі заплановані інвестиції з місцевими постачальниками, спрямовані на створення виробничих потужностей у країні", – додає Pfizer.