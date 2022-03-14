Forbes оцінив втрати українських мільярдерів після початку війни

Статки українських мільярдерів після російського воєнного вторгнення скоротилися на $17,9 млрд, порівняно з довоєнним періодом (станом на початок лютого 2022 року).

Про це свідчить оновлений рейтинг найбагатших людей світу, підготований виданням Forbes.

За даними видання, першу сходинку у рейтингу найбагатших українців з оцінкою статків $4,2 млрд зберіг Рінат Ахметов, хоча на початку лютого йог остатки оцінювалися втричі вище - $13,7 млрд.

Статки Віктора Пінчука зменшилися з $2,6 млрд до $1,9 млрд, Костянтина Жеваго – з $2,1 млрд до $1,3 млрд.

Не постражала внаслідок війни тільки оцінка статків найбільших українських підприємців, які пов’язані зі сферою ІТ – Максима Литвина, Олексія Шевченка та Влада Яценка.

Незважаючи на падіння оцінки статків мільярдерами також залишаються Вадим Новинський ($1,3 млрд), Геннадій Боголюбов ($1,1 млрд) та його партнер Ігор Коломойський ($1 млрд).

Водночас Олександр і Галина Гереги, а також Петро Порошенко втратили статус мільярдерів після початку війни.