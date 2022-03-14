США можуть ввести повне ембарго на торгівлю з Росією

США в рамках нових санкцій проти Росії не виключають можливість повного ембарго на торгівлю з РФ.

Про це повідомляє телеканал CNBC з посиланням на заступника міністра фінансів США Уоллі Адейемо, передає Інтерфакс-Україна.

Так, Адейемо заявив в інтерв'ю телеканалу, що США "все ще розглядають повне торгове ембарго та блокування доступу РФ до міжнародних водних шляхів".

Заступник міністра фінансів зазначив, що США, зокрема, обговорюють заборону на імпорт із Росії нікелю, урану та титану, а також заборону на "криптоактиви російських структур".

Раніше повідомлялося, що ЄС у рамках нового пакету санкцій щодо Росії розглядає відміну статусу країни найбільшого сприяння для Росії, заходи проти російської еліти, обмеження доступу до криптоактивів, а також інші обмеження.

Тим часом видання Financial Times зазначало, що розглядаються і санкції проти державних підприємств РФ, які ще не потрапили до "чорних списків" – наприклад, у сфері авіації та кораблебудування. За словами двох дипломатичних джерел газети, вивчаються варіанти заборони на імпорт із Росії продуктів із заліза та сталі, заборона на нові інвестиції в енергетичний сектор Росії та на експорт до РФ предметів розкоші.

Раніше повідомлялося, що держави Європейського союзу мають намір запровадити нові санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть", "Транснефть" та "Газпром нефть", але поки продовжать купувати у них нафту.